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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 22512 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 44716 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120485 просмотра

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7 марта, 17:42 • 123164 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124568 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122549 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141284 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145189 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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На этой неделе прокуратура передаст дело в отношении вертолетной площадки в суд

На этой неделе прокуратура передаст дело в отношении вертолетной площадки в суд

Киев  •  УНН

 • 7019 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. На этой неделе прокуратура планирует передать дело в отношении вертолетной площадки в суд, поскольку следствие по нему уже завершено. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Вертолетная дело - завершено расследование. Надеюсь, что до 1 марта оно будет направлено в суд", - отметил Матиос.

По его словам, по делу проходят 52 подозреваемых, 80 адвокатов и 1208 томов дела.

При этом он добавил, что это дело движется довольно быстро, поскольку в течение 10 месяцев удалось осуществить такую работу.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении бывшему начальнику Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве из-за того, что он не помешал строительству вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве.

Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что расследуют уголовное производство по факту незаконной передачи Киевским горсоветом предприятию ООО "Амадеус КО" земельный участок в аренду на 25 лет для строительства вертолетной площадки на Парковой дороге.

В июле прошлого года было сообщено о подозрении в "злоупотреблении властью и служебным положением" в этом деле экс-мэру Киева Леониду Черновецкому.

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