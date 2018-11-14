Справа вертолітного майданчика Януковича: ще одній особі повідомили про підозру

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України повідомила про підозру колишньому начальнику Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Києві через те, що він не перешкодив будівництву вертолітного майданчика на Парковій дорозі в місті Києві, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ГПУ.

“12.11.2018 колишньому начальнику Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в місті Києві, в порядку передбаченому Кримінальними процесуальним кодексом України, повідомлено про підозру у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України”, — зазначається у повідомленні.

Як розповіли у прокуратурі, зокрема, екс-начальник інспекції “діяв в інтересах осіб з найближчого оточення колишнього Президента України В.Януковича, які виразились у невжитті заходів щодо зупинення самовільного будівництва, незаконній видачі дозвільних документів на виконання підготовчих та будівельних робіт ТОВ „Амадеус Ко“, призвели до часткового знищення пам’яток культури та пам’ятки археології національного значення, в результаті чого територіальній громади міста Києва заподіяно збитки на загальну суму понад 190 млн грн”.

Крім того, у відомстві поінформували, що слідство у цьому кримінальному провадженні щодо вертолітного майданчика на Парковій триває, слідство встановлює інших осіб, які можуть бути причетними до цього злочину.

Нагадаємо, нещодавно вертолітний майданчик на Парковій офіційно передали у власність Києву.

Раніше у Генпрокуратурі повідомляли, що розслідують кримінальне провадження за фактом незаконної передачі Київською міськрадою підприємству ТОВ “Амадеус КО” земельну ділянку в оренду на 25 років для будівництва вертолітного майданчика на Парковій дорозі.

У липні минулого року було повідомлено про підозру у “зловживанні владою і службовим становищем” у цій справі екс-меру Києва Леоніду Черновецькому. 

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