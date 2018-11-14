Справа вертолітного майданчика Януковича: ще одній особі повідомили про підозру

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України повідомила про підозру колишньому начальнику Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Києві через те, що він не перешкодив будівництву вертолітного майданчика на Парковій дорозі в місті Києві, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ГПУ.