Дело вертолетной площадки Януковича: еще одному лицу сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении бывшему начальнику Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве из-за того, что он не помешал строительству вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГПУ.
"12.11.2018 года бывшему начальнику Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в городе Киеве, в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины, сообщается о подозрении в совершении указанного выше уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины", - отмечается в сообщении.
Как рассказали в прокуратуре, в частности, экс-начальник инспекции "действовал в интересах лиц из ближайшего окружения бывшего Президента Украины В.Януковича, которые выразились в непринятии мер по остановке самовольного строительства, незаконной выдачи разрешительных документов на выполнение подготовительных и строительных работ ООО "Амадеус Ко" привели к частичному уничтожению памятников культуры и памятников археологии национального значения, в результате чего территориальной общине города Киева причинен ущерб на общую сумму более 190 млн грн".
Кроме того, в ведомстве сообщили, что следствие по этому уголовному производству относительно вертолетной площадки на Парковой алее продолжается, следствие устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.
Напомним, недавно вертолетную площадку на Парковой алее официально передали в собственность Киеву.
Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что расследуют уголовное производство по факту незаконной передачи Киевским горсоветом предприятию ООО "Амадеус КО" земельного участка в аренду на 25 лет для строительства вертолетной площадки на Парковой дороге.
В июле прошлого года было сообщено о подозрении в "злоупотреблении властью и служебным положением" в этом деле экс-мэру Киева Леониду Черновецкому.