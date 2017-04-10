Цього тижня керівники АМКУ, Фонду держмайна і НКРЕКП мають відзвітувати у парламенті - нардеп

“Впевнений, що цього тижня треба заслухати звіт голови Фонду держмайна, чому за 2 роки не було виконано план надходжень від приватизації і голосувати в сесійній залі за початок процесу приватизації”, — сказав М.Бурбак.

Також він вважає, що парламент має заслухати звіт Антимонопольного комітету України, “щоб нам пояснили, чому в Україні була створена монополія на користь олігархів, які частково фінансуються терористичними організацій ОРДЛО”.

Також за словами М.Бурбака, парламент на цьому тижні повинен заслухати звіт НКРЕКП.

Нагадаємо, 4 квітня Верховна Рада викликала на пленарне засідання парламенту голову Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва і голову Фонду державного майна Ігоря Білоуса. Їх викликано для заслуховування інформації.

При цьому народні депутати не визначили дату, на яку викликають посадовців.