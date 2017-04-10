На этой неделе руководители ФГИУ, АМКУ и НКРЭКУ должны отчитаться в парламенте - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Парламент должен на этой пленарной неделе послушать отчеты от председателей Фонда государственного имущества Украины, Антимонопольного комитета Украины и Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг по их деятельности. Об этом на брифинге в кулуарах парламента заявил председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, передает корреспондент УНН.
“Уверен, что на этой неделе нужно заслушать отчет председателя Фонда госимущества, почему за 2 года не был выполнен план поступлений от приватизации и голосовать в сессионном зале за начало процесса приватизации”, — сказал М.Бурбак.
Также он считает, что парламент должен заслушать отчет Антимонопольного комитета Украины, “чтобы нам объяснили, почему в Украине была создана монополия в пользу олигархов, которые частично финансируются террористическими организаций ОРДЛО”.
Также по словам М.Бурбак, парламент на этой неделе должен заслушать отчет НКРЭКУ.
Напомним, 4 апреля Верховная Рада вызвала на пленарное заседание парламента председателя Антимонопольного комитета Юрия Терентьева и председателя Фонда государственного имущества Игоря Билоуса. Они вызваны для заслушивания информации.
При этом народные депутаты не определили дату, на которую вызывают чиновников.