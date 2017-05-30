Цього року закуплять препарати на 13 млн грн для протидії ВІЛ-інфекції і туберкульозу

КИЇВ. 30 травня. УНН. За державні кошти для понад семи тисяч пацієнтів буде закуплено препарати для проведення замісної терапії на 13 млн грн в рамках програми протидії ВІЛ-інфекції та туберкульозу. Про це під час зустрічі зі спеціальним уповноваженим Генерального секретаря ООН з ВІЛ/СНІДу в Східній Європі та Центральній Азії професором Мішелем Казачкіним заявив віце-прем'єр-міністр України, голова Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні Павло Розенко, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.