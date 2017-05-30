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Цього року закуплять препарати на 13 млн грн для протидії ВІЛ-інфекції і туберкульозу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. За державні кошти для понад семи тисяч пацієнтів буде закуплено препарати для проведення замісної терапії на 13 млн грн в рамках програми протидії ВІЛ-інфекції та туберкульозу. Про це під час зустрічі зі спеціальним уповноваженим Генерального секретаря ООН з ВІЛ/СНІДу в Східній Європі та Центральній Азії професором Мішелем Казачкіним заявив віце-прем'єр-міністр України, голова Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні Павло Розенко, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

Цього року закуплять препарати на 13 млн грн для протидії ВІЛ-інфекції і туберкульозу

“Ми здійснили і серйозний крок вперед щодо збільшення державного фінансування програм протидії ВІЛ-інфекції та туберкульозу в Україні у 2017 році на 140%. Також після тривалої перерви, у цьому році за державні кошти буде здійснена закупівля препаратів для проведення замісної терапії на 13 млн грн, що забезпечить лікування для 7300 пацієнтів”, — сказав П.Розенко.

Він також нагадав, що 22 березня 2017 року уряд схвалив стратегію сталої відповіді на епідемії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу до 2020 року та затвердив план заходів щодо її реалізації.

Також він підкреслив, що в умовах переходу від донорського фінансування програм з протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу до фінансування за рахунок бюджетних коштів, рішення Глобального фонду про виділення 120 млн доларів США на продовження фінансування програм з протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу у 2018-2020 роках є надзвичайно важливим для України.

“Це рішення означає підтримку та визнання значних результатів у боротьбі з поширенням епідемій туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. Ми вважаємо, що зусилля, яких докладає уряд України та підтримка міжнародної спільноти, дозволять нам досягти цілей стратегії ЮНЕЙДС „90-90-90“ у встановлені терміни, і Україна буде тримати свої лідерські позиції в боротьбі з епідемією ВІЛ у Східній Європі та Центральній Азії”, — зазначив віце-прем’єр-міністр України.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що у липні буде розширено перелік ліків програми “Доступні ліки”.

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