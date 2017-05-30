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В этом году закупят препараты на 13 млн грн для противодействия ВИЧ-инфекции и туберкулезу

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 мая. УНН. За государственные средства для более семи тысяч пациентов будет закуплено препараты для проведения заместительной терапии на 13 млн грн в рамках программы противодействия ВИЧ-инфекции и туберкулезу. Об этом во время встречи со специальным уполномоченным Генерального секретаря ООН по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии профессором Мишелем Казачкиным заявил вице-премьер-министр Украины, председатель Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДа в Украине Павел Розенко, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

В этом году закупят препараты на 13 млн грн для противодействия ВИЧ-инфекции и туберкулезу

“Мы осуществили и серьезный шаг вперед по увеличению государственного финансирования программ противодействия ВИЧ-инфекции и туберкулеза в Украине в 2017 году на 140%. Также после длительного перерыва, в этом году за государственные средства будет осуществлена ​​закупка препаратов для проведения заместительной терапии на 13 млн грн, что обеспечит лечение для 7300 пациентов”, — сказал П.Розенко.

Он также напомнил, что 22 марта 2017 года правительство одобрило стратегию устойчивого ответа на эпидемии туберкулеза и ВИЧ-инфекции/СПИДа к 2020 году и утвердил план мероприятий по ее реализации.

Также он подчеркнул, что в условиях перехода от донорского финансирования программ по противодействию туберкулезу и ВИЧ/СПИДу к финансированию за счет бюджетных средств, решение Глобального фонда о выделении 120 млн долларов США на продолжение финансирования программ по противодействию туберкулезу и ВИЧ/СПИДу в 2018-2020 годах является чрезвычайно важным для Украины.

“Это решение означает поддержку и признание значительных результатов в борьбе с распространением эпидемий туберкулеза и ВИЧ-инфекции/СПИДа. Мы считаем, что усилия, которые прилагает правительство Украины и поддержка международного сообщества, позволят нам достичь целей стратегии ЮНЭЙДС „90-90-90“ в установленные сроки, и Украина будет держать свои лидерские позиции в борьбе с эпидемией ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии ”, - отметил вице-премьер-министр Украины.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в июле будет расширен перечень лекарств программы “Доступные лекарства”.

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