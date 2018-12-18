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Цього року в Раді встановили вживані ялинки

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Для святкування новорічних свят у Верховній Раді України встановили дев'ять штучних ялинок, які вже використовували у парламенті минулого року. Про це у відповіді на запит УНН повідомили в прес-службі ВР.

Цього року в Раді встановили вживані ялинки

Так, у стінах парламенту встановлено 9 штучних ялинок, зокрема в парламентському кафе, конференц-залі, кулуарах другого поверху, сесійній залі, залі протокольних заходів, кабінеті та приймальній голови Верховної Ради України.

Крім цього, композиціями зі штучних матеріалів прикрасили приймальні заступників голови ВР і керівництва Апарату парламенту.

У ВР зазначили, що усі іграшкові прикраси та ялинки вже використовували для прикрашання парламенту у минулі роки, тому цього року ВР не витрачала коштів на оздоблення.

Нагадаємо, головну новорічну ялинку України засвітять 19 грудня о 19:00. Сумарна вартість повністю укомплектованої ялинки становить 2 мільйони 700 тисяч гривень.

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