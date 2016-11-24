Цього року в Києві викрали 328 водопровідних та каналізаційних люків

“З початку року зникло 209 кришок з водопровідних та 119 з каналізаційних колодязів. При цьому найбільше випадків розкрадань зафіксовано у Дніпровському районі — 83, Голосіївському — 57, Дарницькому — 54, а найменше у Печерському — 2. У Святошинському районі було викрадено 8 кришок з каналізаційних та 27 з водопровідних люків, у Солом’янському — 9 та 21 відповідно, а у Шевченківському загалом 23. По 14 кришок вкрали у Деснянському та Оболонському районах, у Подільському на дві більше”, — зазначено у повідомленні.

Як повідомляв УНН, жінка у Києві впала в каналізаційний люк.