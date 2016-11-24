В этом году в Киеве украли 328 водопроводных и канализационных люков

"С начала года исчезло 209 крышек с водопроводных и 119 из канализационных колодцев. При этом больше всего случаев хищений зафиксировано в Днепровском районе - 83, Голосеевском - 57, Дарницком - 54, а меньше всего в Печерском - 2. В Святошинском районе было похищено 8 крышек канализационных и 27 водопроводных люков, в Соломенском - 9 и 21 соответственно, а в Шевченковском в целом 23. По 14 крышек украли в Деснянском и Оболонском районах, в Подольском на две больше", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, женщина в Киеве упала в канализационный люк.