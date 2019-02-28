Цього року УЗ планує придбати 46 вагонів, білизну і кип’ятильники

За даними прес-служби, проект фінансового плану АТ "Укрзалізниця" передбачає кошти на придбання 46 нових пасажирських вагонів, із яких 3 вже отримано. У 2018 році УЗ придбала 8 пасажирських вагонів.



Крім того, для забезпечення якісного перевезення пасажирів у пасажирських поїздах у 2019 році УЗ планує закупити: комплекти постільної білизни із бязі з махровим рушником, комплекти постільної білизни з сатину для вагонів СВ, холодильники, мікрохвильові печі, чайники, кип’ятильники, кавоварки, пилососи.



При цьому на підприємстві визнали дефіцит рухомого складу, зношеність інфраструктури й збитковість пасажирських перевезень.



Нагадаємо, за попередніми домовленостями у червні “Укрзалізниця” запустить поїзд Мукачево — Кошице.



"Укрзалізниця" планує на чверть підняти вартість тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом 2019 року.