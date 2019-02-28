В этом году УЗ планирует приобрести 46 вагонов, белье и кипятильники

По данным пресс-службы, проект финансового плана АО "Укрзализныця" предусматривает средства на приобретение 46 новых пассажирских вагонов, из которых 3 уже получено. В 2018 году УЗ приобрела 8 пассажирских вагонов.



Кроме того, для обеспечения качественной перевозки пассажиров в пассажирских поездах в 2019 году УЗ планирует закупить комплекты постельного белья из бязи с махровым полотенцем, комплекты постельного белья из сатина для вагонов СВ, холодильники, микроволновые печи, чайники, кипятильники, кофеварки, пылесосы .



При этом на предприятии признали дефицит подвижного состава, изношенность инфраструктуры и убыточность пассажирских перевозок.



Напомним, по предварительным договоренностям в июне "Укрзализныця" запустит поезд Мукачево - Кошице.



"Укрзализныця" планирует на четверть поднять стоимость тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом 2019 года.