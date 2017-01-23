Цього року у Києві з’явиться перший WOG маркет поза межами АЗК

"У 2016 році ми планували зробити, як мінімум експеримент, декілька закладів WOG-маркет відкрити поза межами АЗК. Перший такий формат ми, на жаль, не відкрили у минулому році. Він буде в поточному. І це якраз буде на новому автовокзалі. Це буде не просто WOG Cafe, які були до цього моменту поза межами АЗК. Це буде асортимент товарів повсякденного попиту. Тобто, це буде магазин зручної покупки. Це буде перший експеримент, з яким ми будемо працювати і аналізувати самі себе",- розповів С Корецький.

Як повідомляв УНН, компанія WOG відкрила у Києві один з найбільших АЗК нового формату.