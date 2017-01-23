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В этом году в Киеве появится первый WOG маркет вне АЗК

В этом году в Киеве появится первый WOG маркет вне АЗК

Киев • УНН

 • 20033 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В этом году компания WOG впервые планирует открыть WOG маркет вне АЗК. Размещаться он будет на новом столичном автовокзале "Теремки". Об этом во время пресс-конференции сообщил генеральный директор компании WOG Сергей Корецкий, передает корреспондент УНН.

"В 2016 году мы планировали сделать, как минимум эксперимент, несколько заведений WOG-маркет открыть вне АЗК. Первый такой формат мы, к сожалению, не открыли в прошлом году. Он будет в текущем. И это как раз будет на новом автовокзале. Это будет не просто WOG Cafe, которые были до этого момента за пределами АЗК. Это будет ассортимент товаров повседневного спроса. То есть, это будет магазин удобной покупки. Это будет первый эксперимент, с которым мы будем работать и анализировать сами себя", - рассказал С.Корецкий.

Как сообщал УНН, компания WOG открыла в Киеве одну из крупнейших АЗС нового формата.

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