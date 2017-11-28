Цього року у Києві на ботулізм захворіло 12 осіб - Держпродспоживслужба
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Києві з початку 2017 року, на ботулізм захворіло 12 осіб. Про це під час наради повідомив перший заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби в м.Києві Олександр Овчаренко, передає кореспондент УНН.
"За 9 місяців поточного року на ботулізм в місті Києві захворіли - 9 осіб. На сьогодні (28 листопада, - ред.) - це вже 12 осіб. Одна людина - летальний випадок, ще одна - знаходиться в лікувальному закладі. Проте, лікарі дають самі невтішні прогнози", - розповів він.
За даними МОЗ, цього року в Україні вже більше 90 людей захворіло на ботулізм.
Нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка спалахи ботулізму у різних регіонах України є наслідком дії мораторію на перевірки бізнесу.
"Це наслідок безконтрольності, яку допустила держава, знищивши, можливо, не досконалу, але ж працюючу систему контролю за якістю та безпечністю продуктів харчування. Також — це є наслідком мораторію на перевірки бізнесу, який вже не перший рік просто блокує можливості контролерів хоч якось попереджати трагічні наслідки," - зазначив нардеп.
Додамо, що на думку голови асоціації торгових мереж О.Дорошенка, система захисту прав споживачів в Україні повністю зруйнована.