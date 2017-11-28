В этом году в Киеве ботулизмом заболело 12 человек - Госпродпотребслужба

"За 9 месяцев текущего года ботулизмом в Киеве заболели - 9 человек. На сегодня (28 ноября, - ред.) - это уже 12 человек. Один человек - летальный случай, еще одна - находится в лечебном учреждении. Однако, врачи дают самые неутешительные прогнозы", - рассказал он.

По данным Минздрава, в этом году в Украине уже более 90 человек заболели ботулизмом.

Напомним, по словам нардепа С.Тригубенко вспышки ботулизма в различных регионах Украины являются следствием действия моратория на проверки бизнеса.

"Это следствие бесконтрольности, которую допустило государство, уничтожив, возможно, не совершенную, но работающую систему контроля за качеством и безопасностью продуктов питания. Также - это следствие моратория на проверки бизнеса, который уже не первый год просто блокирует возможности контроллеров хоть как-то предупреждать трагические последствия", - отметил нардеп.

Добавим, что по мнению председателя ассоциации торговых сетей О.Дорошенко, система защиты прав потребителей в Украине полностью разрушена.