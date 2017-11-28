В этом году в Киеве ботулизмом заболело 12 человек - Госпродпотребслужба
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Киеве с начала 2017 года, ботулизмом заболело 12 человек. Об этом во время совещания сообщил первый заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Александр Овчаренко, передает корреспондент УНН.
"За 9 месяцев текущего года ботулизмом в Киеве заболели - 9 человек. На сегодня (28 ноября, - ред.) - это уже 12 человек. Один человек - летальный случай, еще одна - находится в лечебном учреждении. Однако, врачи дают самые неутешительные прогнозы", - рассказал он.
По данным Минздрава, в этом году в Украине уже более 90 человек заболели ботулизмом.
Напомним, по словам нардепа С.Тригубенко вспышки ботулизма в различных регионах Украины являются следствием действия моратория на проверки бизнеса.
"Это следствие бесконтрольности, которую допустило государство, уничтожив, возможно, не совершенную, но работающую систему контроля за качеством и безопасностью продуктов питания. Также - это следствие моратория на проверки бизнеса, который уже не первый год просто блокирует возможности контроллеров хоть как-то предупреждать трагические последствия", - отметил нардеп.
Добавим, что по мнению председателя ассоциации торговых сетей О.Дорошенко, система защиты прав потребителей в Украине полностью разрушена.