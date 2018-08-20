Цього року "цвітіння" українських водойм почалось раніше – Мінекології
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У 2018 році "цвітіння" води у водоймах України розпочалось раніше, ніж минулого року. Про це повідомили у Міністерстві екології та природних ресурсів у відповідь на запит УНН.
"У 2018 році внаслідок різкого підвищення температури повітря у травні процеси "цвітіння" води почали фіксуватись раніше минулого року", - йдеться у повідомленні.
Так, станом на серпень 2018 року у дніпровських водосховищах було зафіксоване "цвітіння" води, яке обумовлене як низькою проточністю Дніпра, так і вмістом біогенних речовин. Вміст розчиненого кисню у воді дніпровських водосховищ перебуває в межах гранично допустимих рівнів.
Нагадаємо, у річці Березівка, що протікає по території Устинівського району на Кіровоградщині, масово загинула риба. Так, 27 липня від голови Устинівської РДА надійшло повідомлення про те, що в річці спостерігається задуха риби.