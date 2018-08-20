В этом году "цветение" украинских водоемов началось раньше - Минэкологии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В 2018 году "цветение" воды в водоемах Украины началось раньше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов в ответ на запрос УНН.
"В 2018 году в результате резкого повышения температуры воздуха в мае процессы" цветение "воды начали фиксироваться раньше прошлого года", - говорится в сообщении.
По состоянию на август 2018 в днепровских водохранилищах было зафиксировано "цветение" воды, которое обусловлено как низкой проточность Днепра, так и содержанием биогенных веществ. Содержание растворенного кислорода в воде днепровских водохранилищ находится в пределах предельно допустимых уровней.
Напомним, в реке Березовка, протекающей по территории Устиновского района Кировоградской области, массово погибла рыба. Так, 27 июля от председателя Устиновской РГА поступило сообщение о том, что в реке наблюдается удушье рыбы.