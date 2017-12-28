Цього року на реабілітацію людей з інвалідністю виплатили більше 1,6 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У 2017 році потреби на реабілітаційні засоби для людей з інвалідністю були повністю профінансовані. Про це на прес-конференції заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає УНН.
“Вперше за всі роки незалежності України у 2017 році були повністю профінансовані потреба на реабілітаційні засоби для інвалідів”, — заявив А.Рева.
Так, за його словами, було виплачено 1,629 млрд гривень.
Крім того, А.Рева виступив за те, щоб змінити систему фінансування компаній, які виготовляють засоби реабілітації і платити їм вже по факту виконаної роботи.
“Ми будемо фінансувати підприємства, які виготовляють засоби реабілітації не наперед, а по факту”, — зазначив міністр.
Як повідомляв УНН, уряд планує переглянути розмір пенсій пенсіонерам за інвалідністю.