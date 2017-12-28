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В этом году на реабилитацию людей с инвалидностью выплатили более 1,6 млрд грн

Киев • УНН

 • 8057 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В 2017 году потребности на реабилитационные средства для людей с инвалидностью были полностью профинансированы. Об этом на пресс-конференции заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает УНН.

В этом году на реабилитацию людей с инвалидностью выплатили более 1,6 млрд грн

“Впервые за все годы независимости Украины в 2017 году были полностью профинансированы потребности на реабилитационные средства для инвалидов”, — заявил А.Рева.

Так, по его словам, было выплачено 1,629 млрд гривен.

Кроме того, А.Рева выступил за то, чтобы изменить систему финансирования компаний, производящих средства реабилитации и платить им уже по факту выполненной работы.

“Мы будем финансировать предприятия, которые производят средства реабилитации не наперед, а по факту”, — отметил министр.

Как сообщал УНН, правительство планирует пересмотреть размер пенсий пенсионерам по инвалидности.

Украинские Национальные Новости

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