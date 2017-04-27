Цього року для участі в ЗНО зареєстровано 740 осіб з окупованого Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Цього року з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей для участі в ЗНО зареєстровано 740 осіб. Про це під час прес-конференції повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій, передає кореспондент УНН.
"За даними місцевих органів управління освіти, для участі в ЗНО у 2017 році з непідконтрольних українській владі територій зареєстровано 740 осіб. В "ДНР" ця кількість осіб склала 524, в "ЛНР" - 216 осіб. У порівнянні з минулим роком, яка складала 1 100 осіб, ця кількість зменшилась", - повідомив він.
Також було зазначено, що оцінювання на непідконтрольних територіях не проводиться, але ті особи, які проживають на окупованій території, але бажають здати тестування, мають зареєструватись у визначений спосіб та пройти тест на контрольованій Україні території.
Окрім цього В.Карандій повідомив, що з 3 до 19 травня триватиме додатковий період реєстрації.
Нагадаємо, цього року для участі в ЗНО зареєструвалися більше 240 тис. осіб.