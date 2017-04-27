В этом году для участия в ВНО зарегистрировано 740 человек из оккупированного Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В этом году с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей для участия в ВНО зарегистрировано 740 человек. Об этом во время пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, передает корреспондент УНН.
"По данным местных органов управления образования, для участия в ВНО в 2017 году с неподконтрольных украинской власти территорий зарегистрировано 740 человек. В "ДНР" это количество лиц составила 524, в "ЛНР" - 216 человек. По сравнению с прошлым годом, которое составляло 1100 человек, это количество уменьшилось", - сообщил он.
Также было отмечено, что оценка на неподконтрольных территориях не проводится, но те лица, которые проживают на оккупированной территории, но желающие сдать тестирование, должны зарегистрироваться в определенный способ и пройти тест на контролируемой Украиной территории.
Кроме этого В.Карандий сообщил, что с 3 по 19 мая продлится дополнительный период регистрации.
Напомним, в этом году для участия в ВНО зарегистрировались более 240 тыс. человек.