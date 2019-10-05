Цього року адмінмежу з Кримом перетнули вже 2 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Кількість громадян, які перетнули адміністративну межу з тимчасово окупованою територією АР Крим за 9 місяців 2019 року, залишається на рівні минулого року і сягає 2 млн людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держприкордонслужби.
"Протягом 9 місяців 2019 року в обох напрямках в усіх трьох КПВВ ("Чонгар", "Каланчак", "Чаплинка") загалом адмінмежу перетнули трохи більше 2 млн громадян, що на рівні минулого року", - повідомили прикордонники.
Водночас вказано, що на 1% громадян більше перетинали адмінмежу саме в напрямку материкової частини України. Ця цифра також на рівні минулого року.
Для порівняння з 2015 роком – кількість громадян, які перетинають адмінмежу в обох напрямках, знизилась на 16%, приблизно на 400 тисяч осіб менше.
Нагадаємо, за даними прокуратури, в окупованому Криму ФСБ намагалася завербувати українця.