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В этом году админчерту с Крымом пересекли уже 2 млн человек

Киев • УНН

 • 12054 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Количество граждан, которые пересекли административную границу с временно оккупированной территорией АР Крым за 9 месяцев 2019 года, остается на уровне прошлого года и составляет 2 млн человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

В этом году админчерту с Крымом пересекли уже 2 млн человек

"В течение 9 месяцев 2019 года в обоих направлениях во всех трех КПВВ ("Чонгар", "Каланчак", "Чаплинка") в целом админчерту пересекли чуть больше 2 млн граждан, что на уровне прошлого года", - сообщили пограничники.

В то же время указано, что на 1% граждан больше пересекали админчерту именно в направлении материковой части Украины. Эта цифра также на уровне прошлого года.

Для сравнения с 2015 годом - количество граждан, пересекающих админчерту в обоих направлениях, снизилась на 16%, примерно на 400 тыс. человек меньше.

Напомним, по данным прокуратуры, в оккупированном Крыму ФСБ пыталась завербовать украинца.

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