Цього року 60 разів фіксували заходи суден у порти окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У січні-березні 2019 року зафіксовано 60 випадків заходу в порти тимчасово окупованого Криму суден-порушників. Про це під час брифінгу повідомив менеджер з комунікацій "Кримськотатарського ресурсного центру" Ельвір Сагірман, передає кореспондент УНН.
"За даними Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і ВПО України, за І квартал 2019 року зафіксовано 60 випадків заходу в порти тимчасово окупованого Криму суден-порушників", - розповів Сагірман.
Також, зазначається, що більшість суден були під прапором РФ і одне судно під прапором Республіки Того.
Окрім того, на рейді в акваторії портів окупованого Криму, які використовуються для стоянки для суден, за цей період було зафіксовано кораблі РФ, Республіки Молдови, Мальти, Того, Палау, Панами, Судану, Туреччини, Танзанії, Союзу Коморських Островів та Островів Піткерн. Ці факти є порушенням норм міжнародного права та українського законодавства.
Нагадаємо, морська охорона посилила патрулювання районів, що прилягають до адмінмежі із тимчасово окупованим Кримом.