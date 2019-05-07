В этом году 60 раз фиксировали заходы судов в порты оккупированного Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В январе-марте 2019 года зафиксировано 60 случаев захода в порты временно оккупированного Крыма судов-нарушителей. Об этом во время брифинга сообщил менеджер по коммуникациям "Крымскотатарского ресурсного центра" Эльвир Сагирман, передает корреспондент УНН.
"По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины, за I квартал 2019 года зафиксировано 60 случаев захода в порты временно оккупированного Крыма судов-нарушителей", - рассказал Сагирман.
Также отмечается, что большинство судов были под флагом РФ и одно судно под флагом Республики Того.
Кроме того, на рейде в акватории портов оккупированного Крыма, используемых для стоянки для судов, за этот период было зафиксировано корабли РФ, Республики Молдовы, Мальты, Того, Палау, Панамы, Судана, Турции, Танзании, Союза Коморских Островов и Островов Питкэрн. Эти факты являются нарушением норм международного права и украинского законодательства.
Напомним, морская охрана усилила патрулирование районов, прилегающих к админчерте с временно оккупированным Крымом.