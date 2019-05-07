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В этом году 60 раз фиксировали заходы судов в порты оккупированного Крыма

В этом году 60 раз фиксировали заходы судов в порты оккупированного Крыма

Киев  •  УНН

 • 9968 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В январе-марте 2019 года зафиксировано 60 случаев захода в порты временно оккупированного Крыма судов-нарушителей. Об этом во время брифинга сообщил менеджер по коммуникациям "Крымскотатарского ресурсного центра" Эльвир Сагирман, передает корреспондент УНН.

"По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины, за I квартал 2019 года зафиксировано 60 случаев захода в порты временно оккупированного Крыма судов-нарушителей", - рассказал Сагирман.

Также отмечается, что большинство судов были под флагом РФ и одно судно под флагом Республики Того.

Кроме того, на рейде в акватории портов оккупированного Крыма, используемых для стоянки для судов, за этот период было зафиксировано корабли РФ, Республики Молдовы, Мальты, Того, Палау, Панамы, Судана, Турции, Танзании, Союза Коморских Островов и Островов Питкэрн. Эти факты являются нарушением норм международного права и украинского законодательства.

Напомним, морская охрана усилила патрулирование районов, прилегающих к админчерте с временно оккупированным Крымом.

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