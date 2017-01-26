Цього року 25 військових частин перейдуть на нову систему харчування - С.Полторак

КИЇВ. 26 січня. УНН. Уже в цьому році 25 частин перейдуть на нову систему харчування за стандартами НАТО, яка була успішно протестована минулого року. Про це він сказав під час засідання комітету реформ Міністерства оборони України та Збройних Сил України, передає кореспондент УНН.