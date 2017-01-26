Цього року 25 військових частин перейдуть на нову систему харчування - С.Полторак
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Уже в цьому році 25 частин перейдуть на нову систему харчування за стандартами НАТО, яка була успішно протестована минулого року. Про це він сказав під час засідання комітету реформ Міністерства оборони України та Збройних Сил України, передає кореспондент УНН.
“Продовжується реформа продовольчого забезпечення, затверджено каталог продуктів, що відповідає стандартам Альянсу. Проведено експеримент в двох військових частинах, який був вдалий і в 2017 році в нас 25 військових частин переходять на нову систему харчування особового складу, яка значно краща і сучасніша”, — розповів він.
Як повідомляв УНН, міністр оборони Степан Полторак затвердив дорожню карту з впровадження системи оборонного планування.