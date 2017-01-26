В этом году 25 военных частей перейдут на новую систему питания - С.Полторак

"Продолжается реформа продовольственного обеспечения, утвержден каталог продуктов, что соответствует стандартам Альянса. Проведен эксперимент в двух воинских частях, который был удачный и в 2017 году у нас 25 военных частей переходят на новую систему питания личного состава, значительно лучше и современнее ", - рассказал он.

Как сообщал УНН, министр обороны Степан Полторак утвердил дорожную карту по внедрению системы оборонного планирования.