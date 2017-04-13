Цього місяця Кабмін планує виділити додаткові 3 млрд грн на дорожні роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Кабінет Міністрів України планує у квітні направити на виконання дорожніх робіт 3,142 млрд грн. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час селекторної наради з питань охорони здоров'я з головами обласних державних адміністрацій у Кропивницькому, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Кабміну, передає УНН.
Так, зокрема, В.Гройсман відзначив, що йдеться про спрямування тих коштів, які були акумульовані на митниці в рамках перевиконання планів.
"По усій Україні від перевиконання митних платежів, завдяки тому, що розширили перелік областей (учасниць «дорожнього» експерименту), ми вже акумулювали 3 млрд 142 млн грн, які у квітні будуть перераховані вам на місця", - повідомив Глава уряду.
Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав "Укравтодор" передати КМУ чорний список недобросовісних компаній-підрядників, які неякісно ремонтують дороги.
Нагадаємо, компанію “Автомагістраль”, що будує дороги в Україні, запідозрили у фінансових махінаціях.