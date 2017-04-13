В этом месяце Кабмин планирует выделить дополнительные 3 млрд грн на дорожные работы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Кабинет Министров Украины планирует в апреле направить на выполнение дорожных работ 3,142 млрд грн. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время селекторного совещания по вопросам здравоохранения с председателями областных государственных администраций в Кропивницкому, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Кабмина, передает УНН.
Так, в частности, В.Гройсман отметил, что речь идет о направлении тех средств, которые были аккумулированы на таможне в рамках перевыполнения планов.
"По всей Украине за перевыполнение таможенных платежей, благодаря тому, что расширили перечень областей (участниц «дорожного» эксперимента), мы уже аккумулировали 3 млрд 142 млн грн, которые в апреле будут перечислены вам на места", - сообщил глава правительства.
Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал "Укравтодор" передать КМУ черный список недобросовестных компаний-подрядчиков, которые некачественно ремонтируют дороги.
Напомним, компанию "Автомагистраль", что строит дороги в Украине, заподозрили в финансовых махинациях.