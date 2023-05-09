ЦНС: росіяни намагаються перезапустити процес примусової мобілізації на ТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Росіяни намагаються перезапустити процес примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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Як зазначається, на окупованій Луганщині окупанти заново створюють "військомати", оскільки попередні установи не спроможні виконати план з примусової мобілізації громадян України.
"Російські окупанти створили ліквідаційну комісію для "воєнного комісаріату лнр", яким керують місцеві колаборанти. Причина полягає в тому, що даний "орган" був не спроможний виконати план з мобілізації необхідної кількості людей до лав окупаційної армії, оскільки місцеві мешканці уникають призову всіма можливими способами", - підкреслюють в ЦНС.
Тепер, замість цього "органу" окупанти створили новий під назвою "фєдєральноє казьонноє учреждєніє воєнний комісаріат лнр", керівництво якого призначили вже не з місцевих зрадників, а з завезених росіян.
Дана структура вже зареєстрована в російських реєстрах вже під іншим податковим номером, ніж попередній "воєнний комісаріат лнр".
Нагадаємо
У ЦНС повідомили, що росіяни планують використати "евакуацію" для мобілізації чоловіків з ТОТ.