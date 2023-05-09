ЦНС: россияне пытаются перезапустить процесс принудительной мобилизации на ВОТ

Детали

Как отмечается, на оккупированной Луганщине оккупанты заново создают "военкоматы", поскольку предыдущие учреждения не способны выполнить план по принудительной мобилизации граждан Украины.

"Российские оккупанты создали ликвидационную комиссию для "военного комиссариата лнр", которым руководят местные коллаборационисты. Причина заключается в том, что данный "орган" был не способен выполнить план по мобилизации необходимого количества людей в ряды оккупационной армии, поскольку местные жители избегают призыва всеми возможными способами", - подчеркивают в ЦНС.

Теперь, вместо этого "органа" оккупанты создали новый под названием "федеральное казенное учреждение военный комиссариат лнр", руководство которого назначили уже не из местных предателей, а из завезенных россиян.

Данная структура уже зарегистрирована в российских реестрах уже под другим налоговым номером, чем предыдущий "военный комиссариат лнр".

Напомним

В ЦНС сообщили, что россияне планируют использовать "эвакуацию" для мобилизации мужчин с ВОТ.