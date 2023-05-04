ЦНС: окупанти не платять зарплату залізничникам у Донецькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На тимчасово захоплених землях Донецької області окупанти від початку року не платять зарплату місцевим залізничникам. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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Як зазначається, працівники так званої “донецької залізниці” не отримують зарплату від початку року.
Людей змушують писати заяви на безоплатну відпустку. Окупанти пояснюють це бюрократичними перепонами, але криза загострюється.
До того ж, раніше окупанти через відсутність грошей та кадрів перевели захоплену місцеву залізницю на чотириденний режим роботи.
Також повідомляється, що місцева залізниця має великий дефіцит робочої сили через мобілізацію. Мобілізаційні броні мають лише машиністи, весь інший персонал був мобілізований й таким чином зупинилась робота депо й планові ремонти техніки та колії.
Нагадаємо
У ЦНС повідомили, що окупанти активно проводять дезінформаційну кампанію на ТОТ.