ЦНС: оккупанты не платят зарплату железнодорожникам в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. На временно захваченных землях Донецкой области оккупанты с начала года не платят зарплату местным железнодорожникам. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, работники так называемой "донецкой железной дороги" не получают зарплату с начала года.
Людей заставляют писать заявления на безвозмездный отпуск. Оккупанты объясняют это бюрократическими препятствиями, но кризис обостряется.
К тому же, ранее оккупанты из-за отсутствия денег и кадров перевели захваченную местную железную дорогу на четырехдневный режим работы.
Также сообщается, что у местной железной дороги большой дефицит рабочей силы из-за мобилизации. У мобилизационную бронь имеют только машинисты, весь другой персонал был мобилизован и таким образом остановились работа депо, плановые ремонты техники и путей.
Напомним
В ЦНС сообщили, что оккупанты активно проводят дезинформационную кампанию на ВТО.