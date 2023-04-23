ЦНС: на ТОТ російські загарбники чинять тиск на українських академіків, щоб ті вступали до російської академії наук
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. російські окупанти тиснуть на українських академіків та науковців аби ті вступали до російської академії наук й відмовлялись від членства в НАНУ, про це повідомляють у Центрі національного спротиву, передає УНН.
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"На тимчасово окупованих територіях ворог почав чинити тиск на академіків та членкорів Національної академії наук України.
Так, тим хто залишився проживати на захоплених територіях повідомили, що їм необхідно вступити до російської академії наук й відмовитись від членства в НАНУ. Заохочують виплатою від 40 до 80 тис. рублів, але у випадку відмови обіцяють заблокувати роботу й "подальші проблеми", - повідомили у ЦНС.
Доповнення
Окрім цього, у ЦНС говорять, що всім науковцям повідомили, що "для вступу до лав російської академії наук необхідно отримати паспорт рф".
Нагадаємо
Окупанти розробляють та впроваджують нову стратегію терору на тимчасово окупованих територіях.