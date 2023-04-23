ЦНС: на ВОТ российские захватчики оказывают давление на украинских академиков, чтобы те вступали в российскую академию наук
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. российские оккупанты давят на украинских академиков и ученых, чтобы те вступали в российскую академию наук и отказывались от членства в НАНУ, об этом сообщают в Центре национального сопротивления, передает УНН.
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"На временно оккупированных территориях враг начал оказывать давление на академиков и членов Национальной академии наук Украины.
Так, тем кто остался проживать на захваченных территориях сообщили, что им необходимо вступить в российскую академию наук и отказаться от членства в НАНУ. Поощряют выплатой от 40 до 80 тыс. рублей, но в случае отказа обещают заблокировать работу и "дальнейшие проблемы", - сообщили в ЦНС.
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Кроме этого, в ЦНС говорят, что всем ученым сообщили, что "для вступления в ряды российской академии наук необходимо получить паспорт рф".
Напомним
Оккупанты разрабатывают и внедряют новую стратегию террора на временно оккупированных территориях.