ТСК з розкрадань у ЗСУ оголосить підсумки розслідування 28 травня

КИЇВ. 13 травня. УНН. Тимчасова слідча комісія ВР для проведення розслідування відомостей за фактом розкрадання в Збройних силах України та підриву обороноздатності держави в період з 2014 до 2017 років планує 28 травня підвести підсумки своєї роботи та підготувати звіт. Про це під час засідання ТСК ВР наголосив Голова комісії, народний депутат фракції Партії "Блок Петра Порошенка" Іван Вінник. Про це повідомляє прес-служба фракції "БПП", передає УНН.