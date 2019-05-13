ТСК з розкрадань у ЗСУ оголосить підсумки розслідування 28 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Тимчасова слідча комісія ВР для проведення розслідування відомостей за фактом розкрадання в Збройних силах України та підриву обороноздатності держави в період з 2014 до 2017 років планує 28 травня підвести підсумки своєї роботи та підготувати звіт. Про це під час засідання ТСК ВР наголосив Голова комісії, народний депутат фракції Партії "Блок Петра Порошенка" Іван Вінник. Про це повідомляє прес-служба фракції "БПП", передає УНН.
"Наше наступне засідання відбудеться орієнтовно 28 травня. Ми плануємо підбивати підсумки нашої роботи і я запропоную до затвердження кінцевий звіт. Ми проситимемо потім Голову Верховної Ради поставити це питання до розгляду, щоб парламент визначився, затверджувати нашу роботу чи ні”, – зазначив Іван Вінник.
Раніше УНН повідомляв, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради розслідуватиме факти розкрадання у ЗСУ, починаючи з 2004 року.