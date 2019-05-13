ВСК по хищеням в ВСУ объявит итоги расследования 28 мая

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 52969 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 79880 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 96093 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101408 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124862 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112126 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138135 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144709 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130172 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130222 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСК по хищеням в ВСУ объявит итоги расследования 28 мая

ВСК по хищеням в ВСУ объявит итоги расследования 28 мая

Киев  •  УНН

 • 10136 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Временная следственная комиссия ВР для проведения расследования сведений по факту хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2014 до 2017 голов планирует 28 мая подвести итоги своей работы и подготовить отчет. Об этом во время заседания ВСК ВР отметил Председатель комиссии, народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Иван Винник. Об этом сообщает пресс-служба фракции "БПП", передает УНН.

"Наше следующее заседание состоится ориентировочно 28 мая. Мы планируем подводить итоги нашей работы и я предложу к утверждению конечный отчет. Мы будем просить потом Председателя Верховной Рады поставить этот вопрос к рассмотрению, чтобы парламент определился, утверждать нашу работу или нет", - отметил Иван Винник.

Ранее УНН сообщал, что временная следственная комиссия Верховной Рады будет расследовать факты хищения в ВСУ, начиная с 2004 года.

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