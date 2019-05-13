ВСК по хищеням в ВСУ объявит итоги расследования 28 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Временная следственная комиссия ВР для проведения расследования сведений по факту хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2014 до 2017 голов планирует 28 мая подвести итоги своей работы и подготовить отчет. Об этом во время заседания ВСК ВР отметил Председатель комиссии, народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Иван Винник. Об этом сообщает пресс-служба фракции "БПП", передает УНН.
"Наше следующее заседание состоится ориентировочно 28 мая. Мы планируем подводить итоги нашей работы и я предложу к утверждению конечный отчет. Мы будем просить потом Председателя Верховной Рады поставить этот вопрос к рассмотрению, чтобы парламент определился, утверждать нашу работу или нет", - отметил Иван Винник.
Ранее УНН сообщал, что временная следственная комиссия Верховной Рады будет расследовать факты хищения в ВСУ, начиная с 2004 года.