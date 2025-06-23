Ціни на житло у США б’ють рекорди: середня вартість будинку понад 400 тисяч доларів - CNBC

Продажі житла в США у травні дещо зросли, але попри очікування аналітиків щодо спаду вартості, ринок продовжує дивувати високими цінами. Середня вартість будинку сягнула понад 400 тисяч доларів. Про це пише УНН із посиланням на CNBC.

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У травні, як вказано, ринок житла в США продемонстрував незначне зростання продажів, однак ціни на нерухомість досягли нового рекорду.

За даними Національної асоціації рієлторів, кількість проданих будинків, які вже були у використанні, зросла на 0,8% у порівнянні з квітнем і склала 4,03 мільйона одиниць у річному обчисленні. Цей результат перевищив прогнози аналітиків, які очікували зниження на 1%. Хоча у порівнянні з травнем минулого року продажі залишаються нижчими на 0,7%.

Найпомітніше зростання спостерігалося на Північному Сході країни, де обсяги продажів зросли на 4,2%. Також позитивна динаміка зафіксована на Середньому Заході та Півдні. Водночас у Західному регіоні, попри традиційно високі ціни, кількість угод скоротилася, а ціни знизилися на 5,4%. Важливо зазначити, що ці дані базуються на вже укладених угодах, які були підписані, найімовірніше, ще у березні-квітні, коли іпотечні ставки залишались стабільними. Проте у квітні вони стрімко зросли, перевищивши 7%.

Головний економіст NAR Лоуренс Юн пояснив, що "відносно низькі продажі значною мірою зумовлені постійно високими іпотечними ставками". Він додав, що у разі зниження ставок у другій половині року, можна очікувати зростання попиту на житло завдяки зростанню доходів, стабільному накопиченню капіталу та високій кількості робочих місць.

Наприкінці травня на ринку було доступно 1,54 мільйона осель - на 20% більше, ніж торік. Попри це ціни продовжують зростати.

"Середня ціна проданого будинку у травні становила 422 800 доларів, що на 1,3% більше, ніж у травні 2024 року — це найвищий показник за цей місяць за всю історію спостережень", - вказано у публікації.

Попит все ще перевищує пропозицію. Близько 28% будинків було продано за цінами, вищими за запитані.

Невелике зростання відзначається у ціновому сегменті від 750 тисяч до 1 мільйона доларів, тоді як у сегменті понад мільйон доларів спостерігається спад.

Лоуренс Юн зазначив, що "ринок верхнього цінового сегмента не демонструє жодної різниці порівняно з іншими ціновими категоріями", додавши, що це може бути пов’язано з нестабільністю на фондовому ринку після новин про введення мит у квітні.

Час продажу житла подовжився до 27 днів проти 24 днів рік тому. Частка покупців, які вперше купують житло, скоротилася до 30%, а кількість угод, здійснених за готівку, зросла до 27% — більше, ніж торік.

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