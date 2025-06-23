Цены на жилье в США бьют рекорды: средняя стоимость дома превысила 400 тысяч долларов - CNBC

Продажи жилья в США в мае несколько выросли, но, несмотря на ожидания аналитиков по поводу снижения стоимости, рынок продолжает удивлять высокими ценами. Средняя стоимость дома достигла более 400 тысяч долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNBC.

Детали

В мае, как указано, рынок жилья в США продемонстрировал незначительный рост продаж, однако цены на недвижимость достигли нового рекорда.

По данным Национальной ассоциации риелторов, количество проданных домов, которые уже были в использовании, выросло на 0,8% по сравнению с апрелем и составило 4,03 миллиона единиц в годовом исчислении. Этот результат превысил прогнозы аналитиков, которые ожидали снижения на 1%. Хотя по сравнению с маем прошлого года продажи остаются ниже на 0,7%.

Наиболее заметный рост наблюдался на Северо-Востоке страны, где объемы продаж выросли на 4,2%. Также положительная динамика зафиксирована на Среднем Западе и Юге. В то же время в Западном регионе, несмотря на традиционно высокие цены, количество сделок сократилось, а цены снизились на 5,4%. Важно отметить, что эти данные базируются на уже заключенных соглашениях, которые были подписаны, скорее всего, еще в марте-апреле, когда ипотечные ставки оставались стабильными. Однако в апреле они стремительно выросли, превысив 7%.

Главный экономист NAR Лоуренс Юн объяснил, что "относительно низкие продажи в значительной степени обусловлены постоянно высокими ипотечными ставками". Он добавил, что в случае снижения ставок во второй половине года, можно ожидать роста спроса на жилье благодаря росту доходов, стабильному накоплению капитала и высокому количеству рабочих мест.

В конце мая на рынке было доступно 1,54 миллиона домов - на 20% больше, чем в прошлом году. Несмотря на это цены продолжают расти.

"Средняя цена проданного дома в мае составила 422 800 долларов, что на 1,3% больше, чем в мае 2024 года - это самый высокий показатель за этот месяц за всю историю наблюдений", - указано в публикации.

Спрос все еще превышает предложение. Около 28% домов было продано по ценам, превышающим запрашиваемые.

Небольшой рост отмечается в ценовом сегменте от 750 тысяч до 1 миллиона долларов, тогда как в сегменте более миллиона долларов наблюдается спад.

Лоуренс Юн отметил, что "рынок верхнего ценового сегмента не демонстрирует никакой разницы по сравнению с другими ценовыми категориями", добавив, что это может быть связано с нестабильностью на фондовом рынке после новостей о введении пошлин в апреле.

Время продажи жилья увеличилось до 27 дней против 24 дней год назад. Доля покупателей, впервые покупающих жилье, сократилась до 30%, а количество сделок, совершенных за наличные, выросло до 27% - больше, чем в прошлом году.

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