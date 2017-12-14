Ціни на скраплений газ продовжують “повзти” вгору - моніторинг

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. За даними моніторингу цін на паливо на українських АЗК, станом на 13 грудня, середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel і Socar становить 29,87 грн за літр. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.

Зокрема, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗС WOG, ОККО, Shell, Parallel і Socar становить 28,87 грн, А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 31,07 грн, а дизпаливо — в середньому 27,41 грн за літр.

У той же час середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амик, TNK-BP і KLO становить 27,74 грн за літр, А-95 — 28,61 грн за літр, А-95+ — 30,01 грн за літр. Середня вартість дизпалива становить 26,58 грн за літр.

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На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal середня вартість пального марки А-92 становить 26,35 грн за літр, А-95 — 26,85, А-95+ — 27,44 грн за літр і дизпаливо — 24,55 грн за літр.

Ціни на скраплений газ:

на таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel і Socar середня вартість автомобільного газу становить 13,16 грн за літр;

на АЗС Амик, TNK-BP і KLO — 12,73 грн на літр;

на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal — 12,22 грн на літр.

Як повідомляв УНН, за словами експертів, оператори ринку пального не зацікавлені у зростанні цін. 

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