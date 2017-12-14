Цены на сжиженный газ продолжают "ползти" вверх - мониторинг

КИЕВ. 14 декабря. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 13 декабря, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 29,87 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.