“Ціни на продукти можуть зрости на 50%”: банкір розповів, чого очікувати від інфляції цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Минулоріч ціни на продуктовий кошик зросли на третину. Однак цьогоріч фінансисти прогнозують іще більше зростання цін. Голова Правління IBOX BANK Петро Мельник у коментарі УНН порадив українцям уважно слідкувати за ціною на бензин та дизель, щоб підготуватися до чергового стрибка цін, хоча б морально.
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«Здорожчання продуктів через війну і проблеми з електропостачанням продовжаться, тому можна навіть очікувати зростання цін на продукти ще на 50%. Одним із чинників росту цін на харчові продукти є ціна на паливо. Паливна складова робить внесок у собівартість багатьох товарів і послуг, тому слідкуючи за ростом цін на паливо, можна спрогнозувати зростання цін й на продукти», - зазначив Голова Правління IBOX BANK Петро Мельник.
Деталі
За його словами, масштаб продуктової інфляції залежатиме від ситуації на фронті: чим більше буде деокупованих територій, тим більше стимулів для зростання економіки. Але очікувати, що цього року ціни на продукти повернуться на довоєнний рівень, не варто, додав банкір.
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Нагадаємо
Пальне за рік подорожчало на майже 70%, що у Національному банку України пояснюють попитом на нього для генераторів в умовах відключень світла через атаки рф та труднощами з доставкою.
Довідка
IBOX BANK – український транзакційний банк, який працює на фінансовому ринку з 1993 року. Торік банк зміг увійти до топ-10 найприбутковіших українських банків за оцінкою НБУ, зайнявши 8 сходинку серед усіх банків України.