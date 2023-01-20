“Ціни на продукти можуть зрости на 50%”: банкір розповів, чого очікувати від інфляції цього року

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«Здорожчання продуктів через війну і проблеми з електропостачанням продовжаться, тому можна навіть очікувати зростання цін на продукти ще на 50%. Одним із чинників росту цін на харчові продукти є ціна на паливо. Паливна складова робить внесок у собівартість багатьох товарів і послуг, тому слідкуючи за ростом цін на паливо, можна спрогнозувати зростання цін й на продукти», - зазначив Голова Правління IBOX BANK Петро Мельник.

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За його словами, масштаб продуктової інфляції залежатиме від ситуації на фронті: чим більше буде деокупованих територій, тим більше стимулів для зростання економіки. Але очікувати, що цього року ціни на продукти повернуться на довоєнний рівень, не варто, додав банкір.

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Нагадаємо

Пальне за рік подорожчало на майже 70%, що у Національному банку України пояснюють попитом на нього для генераторів в умовах відключень світла через атаки рф та труднощами з доставкою.

Довідка

IBOX BANK – український транзакційний банк, який працює на фінансовому ринку з 1993 року. Торік банк зміг увійти до топ-10 найприбутковіших українських банків за оцінкою НБУ, зайнявши 8 сходинку серед усіх банків України.