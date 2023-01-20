"Цены на продукты могут вырасти на 50%": банкир рассказал, чего ожидать от инфляции в этом году

Цитата

«Подорожание продуктов из-за войны и проблемы с электроснабжением продолжатся, поэтому можно даже ожидать роста цен на продукты еще на 50%. Одним из факторов роста цен на продукты питания является цена на топливо. Топливная составляющая вносит вклад в себестоимость многих товаров и услуг, поэтому следя за ростом цен на топливо, можно спрогнозировать рост цен и на продукты», - отметил Председатель Правления IBOX BANK Петр Мельник.

Детали

По его словам, масштаб продуктовой инфляции будет зависеть от ситуации на фронте: чем больше будет деоккупированных территорий, тем больше стимулов для роста экономики. Но ожидать, что в этом году цены на продукты вернутся на довоенный уровень, не стоит, добавил банкир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Будет ли доллар по 50? Банкир дал прогноз по курсу валют

Напомним

Горючее за год подорожало почти на 70%, что в Национальном банке Украины объясняют спросом на него для генераторов в условиях отключений света из-за атак рф и трудностями с доставкой.

Справка

IBOX BANK – украинский транзакционный банк, который работает на финансовом рынке с 1993 года. В прошлом году банк смог войти в топ-10 самых прибыльных украинских банков по оценке НБУ, заняв 8 строчку среди всех банков Украины.