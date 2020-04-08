Ціни на подобову оренду нерухомості під час карантину впали втричі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. В Україні ціни на подобову оренду нерухомості впали під час карантину в три рази. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Опендатабот.
“За даними сервісу подобової оренди житла Dobovo, ціни на оренду нерухомості впали приблизно в три рази”, - йдеться у повідомленні.
Зокрема вказано, що якщо раніше квартира в 25 метрів квадратних у центрі Києва могла коштувати 1200 гривень за добу, то зараз її змушені здавати у довгострокову оренду за 7-8 тисяч гривень.
Нагадаємо, в Канаді через COVID-19 закриваються готелі.