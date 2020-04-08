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Ціни на подобову оренду нерухомості під час карантину впали втричі

Київ • УНН

 • 13503 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. В Україні ціни на подобову оренду нерухомості впали під час карантину в три рази. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Опендатабот.

“За даними сервісу подобової оренди житла Dobovo, ціни на оренду нерухомості впали приблизно в три рази”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема вказано, що якщо раніше квартира в 25 метрів квадратних у центрі Києва могла коштувати 1200 гривень за добу, то зараз її змушені здавати у довгострокову оренду за 7-8 тисяч гривень.

Нагадаємо, в Канаді через COVID-19 закриваються готелі.

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