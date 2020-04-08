Цены на посуточную аренду недвижимости во время карантина упали втрое
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Украине цены на посуточную аренду недвижимости упали во время карантина в три раза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Опендатабот.
"По данным сервиса посуточной аренды жилья Dobovo, цены на аренду недвижимости упали примерно в три раза", - говорится в сообщении.
В частности указано, что если раньше квартира в 25 квадратных метров в центре Киева могла стоить 1200 гривен в сутки, то сейчас ее вынуждены сдавать в долгосрочную аренду за 7-8 тысяч гривен.
Напомним, в Канаде из-за COVID-19 закрываются отели.