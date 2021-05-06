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Ціни на нафту зростають на тлі скорочення запасів у США

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у четвер зранку під час торгів зросли в ціні до 69,10 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:28, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,20%.

При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 65,67 долара за барель, додавши 0,06%.

Деталі

Ціни на нафту виросли в четвер, компенсуючи раніші втрати, оскільки запаси нафти в Сполучених Штатах, найбільшому світовому споживачі нафти, впали більш різко, ніж очікувалося, на тлі того, як обсяги нафтопереробки зросли, а експорт збільшився, пише Reuters.

Що було раніше

2 квітня Організація країн-експортерів нафти, Росія і їх союзники, група, відома як ОПЕК+, погодилися послабити обмеження видобутку на 350 тис. барелів на добу в травні, ще на 350 тис. барелів на добу в червні і ще на 400 тис. барелів на добу або близько того в липні.

В ОПЕК+ наприкінці квітня погодили, що будуть дотримуватися свого плану зі збільшення поставок на 2 мільйони барелів на день протягом наступних трьох місяців. Наступне засідання відбудеться на початку червня.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня 2020 року пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня 2020 року країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.

Укладена угода ОПЕК+ про скорочення видобутку передбачала обмеження видобутку до кінця 2020 року на 7,7 млн барелів на добу. У квітневій угоді ОПЕК+ виробникам було запропоновано скорочення видобутку до 5,8 млн барелів на день з початку 2021 року до кінця квітня 2022 року. Утім, умови змінили на зустрічі 3 грудня 2020 року.

Країни ОПЕК+, у тому числі РФ, 3 грудня минулого року домовилися залишити в силі обмеження на видобуток нафти, які діяли з весни 2020 року. Однак, з певними послабленнями. Так, ОПЕК+ підтвердила домовленості щодо повернення на ринок 2 млн барелів, але повернення має бути поступовим, з урахуванням ситуації на ринку. Умови угоди домовилися переглядати щомісяця.

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