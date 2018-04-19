Ціни на нафту зросли до найвищого рівня з 2014 року
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Ранкові ціни на нафту сьогодні досягли найвищого рівня з кінця 2014 року, після оголошення про зменшення американських запасів ресурсу, а також всезагального занепокоєння щодо геополітичної напруженості на Близькому Сході, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Сьогодні вранці вартість нафти марки Brent на біржі перевищила 74 долара за барель, після того, як міністерство енергетики США напередодні оприлюднило звіт про зменшення американських запасів нафти. В останній раз так дорого вона коштувала у листопаді 2014 року.
Ціна американської нафти сорту WTI (West Texas Intermediate) також зросла, досягши трирічного максимуму в 68,95 доларів США.
Протягом останніх тижнів американсько-британсько-французькі військові удари в Сирії також підштовхнули ціни на нафту, на тлі побоювань, що постачання з регіону можуть бути порушені.
Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) раніше цього місяця підвищив прогноз світових цін на нафту на 2018 рік на 2,4 долара - до 62,3 долара за барель у порівнянні з попереднім прогнозом.
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