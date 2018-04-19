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Ціни на нафту зросли до найвищого рівня з 2014 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Ранкові ціни на нафту сьогодні досягли найвищого рівня з кінця 2014 року, після оголошення про зменшення американських запасів ресурсу, а також всезагального занепокоєння щодо геополітичної напруженості на Близькому Сході, передає УНН з посиланням на The Guardian.

Ціни на нафту зросли до найвищого рівня з 2014 року

Сьогодні вранці вартість нафти марки Brent на біржі перевищила 74 долара за барель, після того, як міністерство енергетики США напередодні оприлюднило звіт про зменшення американських запасів нафти. В останній раз так дорого вона коштувала у листопаді 2014 року.

Ціна американської нафти сорту WTI (West Texas Intermediate) також зросла, досягши трирічного максимуму в 68,95 доларів США.

Протягом останніх тижнів американсько-британсько-французькі військові удари в Сирії також підштовхнули ціни на нафту, на тлі побоювань, що постачання з регіону можуть бути порушені.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) раніше цього місяця підвищив прогноз світових цін на нафту на 2018 рік на 2,4 долара - до 62,3 долара за барель у порівнянні з попереднім прогнозом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МВФ оновив прогноз щодо зростання ВВП України

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