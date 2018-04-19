Цены на нефть выросли до самого высокого уровня с 2014 года

Сегодня утром стоимость нефти марки Brent на бирже превысила 74 доллара за баррель, после того, как министерство энергетики США накануне обнародовало отчет об уменьшении американских запасов нефти. В последний раз так дорого она стоила в ноябре 2014 года.



Цена американской нефти сорта WTI (West Texas Intermediate) также возросла, достигнув трехлетнего максимума в 68,95 долларов США.

В течение последних недель американо-британо-французские военные удары в Сирии также подтолкнули цены на нефть, на фоне опасений, что поставки из региона могут быть нарушены.



Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) ранее в этом месяце повысил прогноз мировых цен на нефть на 2018 год на 2,4 доллара - до 62,3 доллара за баррель по сравнению с предыдущим прогнозом.

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