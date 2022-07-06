Ціни на нафту відновлюються після падіння: повертаються побоювання щодо пропозиції

За даними Bloomberg станом на 8:34, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,59%.

При цьому ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 100,54 долара за барель, додавши 1,05%.

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Ціни на нафту зросли майже на 3% у середу, перш ніж дещо скоротити зростання, на тлі того, як побоювання з приводу поставок знову вийшли на перший план, навіть попри побоювання з приводу глобальної рецесії, що зберігаються, пише Reuters.

Генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо заявив у вівторок, що галузь перебуває "в облозі" через багаторічну недостатність інвестицій, додавши, що дефіцит може бути зменшений, якщо буде дозволено додаткові поставки з Ірану та Венесуели.